Covid-19

O Governo da Madeira admite que se perspetiva o aumento de casos de covid-19 na região, mas insiste em que a situação da pandemia está comprovadamente "controlada" e rejeita uma situação de rutura de serviços.

"Neste momento, o controlo da pandemia é evidente", disse o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil numa entrevista por videoconferência à agência Lusa, argumentando que a região tem em internamento pouco mais de 50 doentes com covid-19, seis dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à doença no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Pedro Ramos afirmou que as estruturas de saúde da Madeira estão a conseguir "controlar todos os doentes covid, que estão a ser acompanhados pelas equipas médicas e de enfermagem", ou seja, a região "tem o 'staff' operacional nesse sentido".