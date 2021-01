Covid-19

O Governo da Madeira pretende ter a população da região vacinada contra a covid-19 até ao final do ano ou princípio de 2022, estando excluídos do plano, entre outros, os jovens até aos 18 anos e as grávidas.

O objetivo é que nesse prazo sejam administradas já as duas doses a todas as pessoas incluídas no processo, declarou o secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira, numa entrevista por videoconferência à agência Lusa.

Pedro Ramos salientou que a Madeira adquiriu duas arcas ultracongeladoras que permitem o armazenamento até aos 280 graus, estando capacitadas para "receber todas as doses de vacina para a população da Madeira".