Covid-19

Um surto de covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, já infetou, pelo menos, 70 utentes e funcionários, anunciou hoje a mesa administrativa.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão (SCMAC), Vasco da Cruz, explicou que, atualmente, estão infetados no Lar Nossa Senhora da Assunção 49 utentes e 21 colaboradores.

"Inicialmente estavam infetados 22 funcionários, mas já recuperou um desde o início do surto", explicou.