Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes afirmou hoje que prosseguirá a campanha, sobretudo num formato digital, quando for decretado um novo confinamento devido à pandemia de covid-19, e acusou Marcelo Rebelo de Sousa de "menosprezo" pelos eleitores.

Numa visita ao centro de saúde Algueirão-Mem Martins (concelho de Sintra), que marcou o arranque da sua campanha no período oficial, a antiga eurodeputada do PS foi questionada como pretende continuar as suas iniciativas políticas se, como tudo indica, o país entrar em confinamento geral na quinta-feira.

A candidata anulou todas as iniciativas previstas para domingo, por querer aguardar pela reunião com os epidemiologistas no Infarmed em que participará por videoconferência na terça-feira, mas quando ouviu o Governo a praticamente admitir o novo confinamento, disse querer "a possibilidade de fazer contactos no terreno até lá".