Covid-19

As vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pela farmacêutica Moderna chegam a Portugal esta semana e vão ser alocadas a profissionais de saúde prioritários do setor privado, afirmou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

"Prevê-se que a companhia Moderna faça uma entrega de 8.400 doses esta semana, ainda em data a confirmar", começou por dizer a governante, acrescentando: "Iremos afetá-las a profissionais de saúde prioritários de hospitais privados que têm colaboração com o SNS no tratamento e nas respostas a doentes covid".

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com a 'taskforce' responsável pela coordenação do processo de vacinação, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, Marta Temido adiantou ainda que está prevista uma segunda entrega da nova vacina - que se junta à da Pfizer-BioNTech na campanha de vacinação - para o dia 25 de janeiro.