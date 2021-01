Actualidade

O PSD pediu hoje a audição conjunta, no parlamento, dos ministros da Economia e do Trabalho para darem explicações sobre o encerramento da refinaria da Galp, em Matosinhos, e "o envolvimento do Estado português" na decisão.

A decisão da Galp, "empresa na qual o Estado ainda é um acionista de referência e onde detém uma participação de capital com expressão", vai ter "implicações imediatas", como "o fim da produção de determinados produtos que não será possível replicar em Sines", e "efeitos muito nefastos ao nível da economia local e do emprego direto e indireto de 1.500 trabalhadores", justificou o PSD.

No pedido de audição dos ministros Pedro Siza Vieira e Ana Mendes Godinho nas comissões parlamentares de Economia e do Trabalho, o grupo parlamentar social-democrata alegou que a Galp é "uma empresa na qual o Estado ainda é um acionista de referência e onde detém uma participação de capital com expressão" e sugere o "conhecimento e responsabilidade específica do Estado face a esta decisão" de encerrar a unidade de Matosinhos.