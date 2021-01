Covid-19

Nos primeiros 10 dias do ano registaram-se 70.011 novos casos de covid-19, mais um terço do que em igual período de novembro (45.958), refletindo-se semanas depois no pico de 536 pessoas internadas, menos 22 do que agora.

Segundo os dados da Direção Geral da Saúde (DGS), o ano começou logo com 6.951 no dia 01, subindo a meio da semana seguinte, com 10.027 novas infeções registadas no dia 06 (quarta-feira), atingindo depois o máximo desde o início da pandemia na passada sexta-feira (08/01), com 10.176 novos casos.

Foi aliás uma subida de casos, sobretudo nos internamentos, aumentando a pressão no Serviço Nacional de Saúde, no início de novembro, que levou à renovação do estado de emergência no mês seguinte.