Covid-19

Os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) vão usar máscara quando discursarem nos plenários e nas reuniões das comissões especializadas, anunciou hoje o gabinete da presidência do parlamento regional.

"A máscara passa a ser obrigatória na hora de discursar" a partir de terça-feira, dia de plenário, pode ler-se na informação divulgada sobre esta medida acrescentada pelo presidente da ALM, o centrista José Manuel Rodrigues, ao plano de contingência do principal órgão de governo próprio da Madeira, aprovado em fevereiro de 2020.

"A decisão tomada pelo presidente do parlamento madeirense tem em conta a atual situação epidemiológica da covid-19, em que se verifica uma evolução crescente da transmissão do vírus na Região, no país e no mundo", salienta.