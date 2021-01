Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, reconheceu hoje que Portugal vive uma situação "mais pesada e complexa" no controlo da pandemia de covid-19 face aos dois 'picos' anteriores e avisou que "é indispensável" um novo esforço adicional.

"Estamos numa situação mais pesada e complexa do que as duas anteriores que passámos, mas estamos também num momento em que começamos a perspetivar aquilo que serão os resultados da vacinação, que só se alcançarão num prazo de vários meses. Mais um esforço adicional é indispensável para ultrapassarmos esta fase", afirmou a governante, em Lisboa, à saída de uma reunião com a 'taskforce' constituída para a coordenação da vacinação.

O trabalho de identificação de pessoas segundo a idade e respetivas comorbilidades continua em curso, de acordo com a ministra, bem como a preparação de eventuais centros de vacinação adicionais, com o intuito de acelerar o processo de vacinação. A ministra acrescentou ainda que o país tem integrado todos os processos europeus de aquisição de vacinas.