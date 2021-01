Presidenciais

O candidato presidencial Vitorino Silva foi hoje dar sangue e "um pouco de coragem" para servir de exemplo aos portugueses que "têm receio" de ir aos hospitais por causa da pandemia de covid-19.

"Há muitos dadores que deixaram de vir ao hospital e agora, que é preciso sangue, temos de ter coragem. Eu vim aqui humildemente dar um pouco da minha coragem", afirmou hoje de manhã no Hospital de São João, no Porto, o candidato e fundador do partido Reagir, Incluir, Reciclar (RIR).