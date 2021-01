Covid-19

O presidente do secretariado regional de Viseu da União das Misericórdias alertou hoje para a "pancada financeira" que as instituições estão a ter com a pandemia e disse que no distrito há algumas que estão abaixo da linha de água.

"A verdade é que, para quem tem surtos, o esforço e a pancada financeira são muito grandes, porque os custos aumentam de forma exponencial, quer pela via do consumo de equipamentos de proteção individual, quer pelo trabalho suplementar que acontece", explicou à agência Lusa José Tomás.

O também provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, atualmente com dois surtos, um na Residência Sénior e outro no Lar da Sra. do Amparo, destacou que teve de "contratar dois médicos e enfermeiros para fazer face aos casos" nas instituições.