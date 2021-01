Mali

A União Europeia decidiu prolongar o mandato da missão civil no Mali (EUCAP Sahel Mali) até 31 de janeiro de 2023, consagrando-lhe um orçamento de 89 milhões de euros para os próximos dois anos, anunciou hoje o Conselho.

Em comunicado, o Conselho da UE aponta que também decidiu "ajustar" o mandato desta missão, lançada há seis anos (janeiro de 2015), de modo a "melhorar a sua capacidade para assistir e aconselhar as forças de segurança interna do Mali, apoiando uma redistribuição gradual das autoridades administrativas civis do Mali para o centro do Mali".

"Além disso, os objetivos da Célula Regional de Assessoria e Coordenação foram adaptados para melhorar a cooperação e coordenação entre as estruturas do G5 Sahel e os países do G5 Sahel, bem como a regionalização da ação da Política Comum de Segurança e Defesa" da UE, acrescenta o Conselho.