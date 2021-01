Actualidade

O Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) poderá ainda este ano começar a fazer cartas de condução "na hora", um serviço virado principalmente para profissionais e para quem tenha perdido aquele documento.

Falando à margem da apresentação do novo modelo de carta de condução na Imprensa Nacional Casa da Moeda, o presidente do IMT, Eduardo Feio, afirmou que há condições para que o projeto, incluído no programa Simplex da administração pública, comece ainda este ano.

"A pessoa vai ao balcão do IMT e assim como o passaporte, que hoje podemos obter no mesmo dia, podemos passar a ter uma carta 'na hora' que será essencialmente para profissionais ou para quem tenha perdido a sua carta consiga ter naquele dia a emissão" de um novo documento, afirmou, acrescentando que o serviço só existirá em alguns pontos do país, sem especificar quais.