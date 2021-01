Covid-19

Mais dois utentes morreram no surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Mértola, entre eles o fundador desta estrutura residencial para idosos, subindo de 19 para 21 o número de vítimas mortais, foi hoje divulgado.

Os dois idosos, utentes do lar, um homem e uma mulher, de 97 e 98 anos, respetivamente, morreram no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde estavam internados, disse à agência Lusa José Alberto Rosa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mértola (SCMM).

O idoso de 97 anos é João da Costa Pereira, que foi o fundador do lar e provedor da SCMM e sócio fundador do Clube Futebol do Guadiana e da Associação de Defesa do Património de Mértola, no distrito de Beja, disse José Alberto Rosa.