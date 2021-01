Covid-19

Lisboa, 11 jan 2021 (Lusa) -- O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, disse hoje que as Forças Armadas têm ainda "muita capacidade" disponível para apoiar o Serviço Nacional de Saúde, face ao aumento significativo de casos de covid-19 em Portugal.

"Temos muita capacidade ainda não utilizada em termos dos espaços de retaguarda, um pouco por todo o país, nas várias unidades do país", afirmou João Gomes Cravinho, que visitou hoje com a Ministra da Saúde, Marta Temido, o Hospital das Forças Armadas (HFAR) em Lisboa, no âmbito do aumento da capacidade disponibilizada por esta unidade hospitalar.