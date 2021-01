Actualidade

O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, confirmou hoje a lista dos 20 convocados para o Mundial2021, que quarta-feira tem início no Egito, e aponta como "um excelente resultado terminar entre os oito primeiros".

Paulo Pereira, que divulgou os convocados em trânsito para o Cairo, a partir do aeroporto de Copenhaga, via Zoom, manteve para o Mundial2021 a mesma lista do duplo confronto com a Islândia, na qualificação para o Euro2022, em que Portugal venceu por 26-24 em Matosinhos e perdeu por 32-23 em Reiquiavique.

Os laterais Gilberto Duarte, a recuperar de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, e Alexandre Cavalcanti, que saiu com queixas no primeiro jogo com a Islândia, em Matosinhos, são dois dos jogadores em dúvida para a estreia de Portugal na prova.