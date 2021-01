Actualidade

O treinador do FC Porto garantiu hoje que apostará no "melhor onze" na partida de terça-feira com o Nacional, dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, recusando pensar no 'clássico' com o Benfica, na sexta-feira.

"Vamos à Madeira ganhar o jogo e meter em campo o melhor 'onze'. Não há outra forma de dar a volta às coisas. O Nacional tem o quarto jogo seguido em casa, mas, à exceção desta viagem, está praticamente nas mesmas condições que nós. Temos um grupo algo limitado, mas estamos confiantes e tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta", disse Sérgio Conceição.

O técnico reiterou que a conquista da Taça de Portugal "é um dos objetivos da época do FC Porto" e reconheceu que, além das dificuldades colocadas pelo adversário, "as condições do relvado e do tempo [na Madeira] podem condicionar a preparação do jogo e a escolha de um ou outro jogador."