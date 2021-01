Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática garantiu hoje, em Soure, que "nunca mais" os fundos comunitários vão financiar candidaturas de municípios que não tenham uma cobertura dos seus custos de abastecimento de água e saneamento.

"Isso é certo, não tem exceção possível", frisou João Matos Fernandes aos jornalistas, no final da sessão de apresentação dos projetos da empresa intermunicipal da ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, que decorreu naquele concelho do distrito de Coimbra.

O governante salientou que a política de financiamento do Governo é óbvia: "financiar e abrir essencialmente avisos para aqueles que são os municípios que estão agregados".