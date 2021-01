Covid-19

Mais sete utentes de lares de Viana do Alentejo (Évora) infetados com o vírus que provoca a covid-19 morreram, um deles a primeira vítima mortal na Misericórdia da sede de concelho, revelaram hoje os provedores.

Seis destes óbitos registaram-se, nos últimos dias, no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, enquanto o outro aconteceu, no domingo, num dos edifícios do Lar da Misericórdia de Viana do Alentejo.

A utente do Edifício Rossio do Lar da Misericórdia de Viana do Alentejo, na "casa dos 80 anos", morreu no domingo na instituição e foi a primeira vítima mortal do surto naquele espaço, indicou o provedor, Rui Pão Mole.