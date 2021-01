Actualidade

O treinador Jorge Jesus admitiu hoje que vai fazer alterações na equipa de futebol do Benfica para o encontro da Taça de Portugal, com o Estrela da Amadora, mas rejeitou estar já a pensar no FC Porto.

Os 'encarnados' disputam na terça-feira os oitavos de final da prova 'rainha' do futebol português e visitam os 'dragões' na sexta-feira, em desafio da I Liga, dois jogos importantes para os objetivos da época, mas Jesus sublinhou que "jogar de dois em dois dias condiciona sempre as escolhas" e que não privilegia as alterações "em relação ao adversário".