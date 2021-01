Actualidade

O Governo pretende investir um total de 12,3 milhões de euros na melhoria das condições de edifícios do hospital da Guarda e do Centro de Saúde de Seia, anunciou hoje a ministra da Coesão Territorial.

Segundo Ana Abrunhosa, no Parque da Saúde da Guarda, onde está instalado o Hospital Sousa Martins, estão previstos investimentos no valor global de 11 milhões de euros e, em Seia, na requalificação do Centro de Saúde, 1,3 milhões de euros.

A ministra visitou hoje o Centro de Saúde de Seia e esteve no hospital da Guarda, onde participou numa reunião de trabalho com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS), que serviu para perceber "as várias necessidades" locais, para que dois projetos sejam candidatados ao Programa Operacional Regional do Centro, tendo em conta que verbas remanescentes foram alocadas à Saúde.