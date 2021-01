Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) anunciou hoje a criação do Prémio Carlos do Carmo, "a atribuir anualmente ao melhor disco de fado", numa homenagem ao cantor de "Lisboa, Menina e Moça", que morreu no passado dia 01.

O prémio, "ainda sem valor determinado, será entregue autonomamente ou durante a Gala dos Autores Portugueses, por decisão de um júri constituído por nomes destacados dos corpos sociais da cooperativa, que integram personalidades como Rui Vieira Nery, António Victorino d'Almeida, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa, Vitorino Salomé, Tozé Brito, António Manuel Ribeiro e Miguel Ângelo, entre outros", lê-se no comunicado da cooperativa de autores.

O galardão é "uma homenagem sentida a um dos maiores intérpretes musicais portugueses de sempre", afirma a SPA, da qual Carlos do Carmo era cooperador desde 1997 e que, em maio de 2001, tinha sido distinguido com o Prémio de Consagração de Carreira.