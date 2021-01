Covid-19

Lisboa, 11 jan 2021 (Lusa) - Pais e encarregados de educação estão contra a hipótese do regresso do ensino à distância e avisam que o aumento de novos casos de covid-19 disparou após as férias de Natal, quando as escolas estavam encerradas.

O agravamento da situação epidemiológica em Portugal pode levar a um novo confinamento semelhante ao que aconteceu na primavera, mas as medidas concretas só serão conhecidas na quarta-feira.

O primeiro-ministro afirmou hoje que, entre os peritos, a posição mais consolidada aponta no sentido de manter os estabelecimentos de ensino abertos, sendo também essa a vontade do Governo.