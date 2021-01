Actualidade

Os 'designers' Miguel Vieira e David Catalán participam, no próximo sábado, na Semana da Moda de Milão, que arranca no dia anterior com desfiles presenciais e outros via digital, confirmou hoje o Portugal Fashion.

À semelhança do que aconteceu em setembro de 2020, devido às restrições de distanciamento relacionadas com a covid-19, os desfiles dos dois criadores vão decorrer "sem público e serão gravados para posterior emissão na plataforma digital da Semana da Moda de Milão para homem", explicou hoje fonte oficial do Portugal Fashion à agência Lusa.

No sítio oficial da Internet da Câmara Nacional da Moda Italiana, é indicado que o desfile de moda de Miguel Vieira vai ser apresentado às 15:00 (14:00 de Lisboa) de sábado, a seguir ao desfile presencial da marca italiana Fendi.