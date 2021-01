Actualidade

Obras em pintura, gravura, fotografia e desenho de artistas como Gabriel Abrantes, Alice Jorge e Luís Silveirinha foram doadas nos últimos meses ao Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), no Chiado, em Lisboa, revelou hoje a sua direção.

As doações dos artistas e colecionadores particulares "vêm dar um importante contributo para a coleção do museu, abrindo o leque dos artistas contemporâneos representados, já que nenhum deles estava ainda representado na coleção" do MNAC, revelou a diretora da instituição, Emília Ferreira, contactada pela agência Lusa.

No conjunto, contam-se duas obras de desenho do artista Luís Silveirinha e, vindas de coleções particulares, uma pintura de Gabriel Abrantes, da coleção de Manuel Brito, que já estava em depósito no MNAC, além de peças de desenho, gravura, fotografia e pintura, das coleções de Alexandre Pomar e de Teresa Marta.