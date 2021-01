Pedrógão Grande

O PSD dirigiu hoje ao primeiro-ministro a um conjunto de 50 perguntas sobre a atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, inclusive sobre o Fundo Revita.

"O Governo irá garantir a cobertura do apoio à reconstrução das casas de segunda habitação ou habitação não permanente, pelo Fundo Revita, considerando a enorme importância que as mesmas têm para a economia local?", questionaram os sociais-democratas, no requerimento, divulgado hoje em comunicado pelo partido.

O conjunto de 50 questões surgem no âmbito da comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, requerida pelo PSD, e o primeiro-ministro, António Costa, goza da prerrogativa de depor por escrito "no prazo de 10 dias a contar da data da notificação dos factos sobre que deve recair o depoimento, declaração, sob compromisso de honra", segundo o Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, citado pelo partido.