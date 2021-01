Actualidade

A Terceira Pessoa, estrutura de Castelo Branco que desenvolve projetos artísticos, inicia o seu programa cultural para 2021, com a apresentação da sua criação "Senso Comum", com um espetáculo no Volksroom Brussels, Bélgica, foi hoje anunciado.

"Internacionalmente está planeada uma apresentação da criação 'Senso Comum' em Bruxelas, na Bélgica", explicam os diretores artísticos da Terceira Pessoa, Nuno Leão e Ana Gil.

A criação "Senso Comum - Uma Vaga Lembrança de um Espetáculo", vai ser apresentada no Volksroom Brussels (Salão Popular ou Teatro Popular), no próximo dia 01 de fevereiro.