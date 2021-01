Covid-19

Redação, 11 jan 2021 (Lusa) - O domínio de topo português na internet, .pt, viu o número de registos crescer 22,9%, fechando o ano de 2020 com mais 96 mil, um desempenho impulsionado pela pandemia, segundo um comunicado hoje divulgado.

"O .PT, responsável pela gestão do domínio de topo português .pt, fechou 2020 com um novo recorde, ao contabilizar 96.715 novos registos em .pt, mais 18.020 do que em 2019, o que representa um crescimento de 22,9% e torna o último ano no melhor de sempre", indicou, destacando que "o reforço das medidas de combate à pandemia anunciadas pelo Governo em outubro voltou a contribuir para o aumento do número de registos, principalmente no mês de novembro, o segundo mais elevado, com um total de 9.082 domínios".

Antes disso, no primeiro semestre de 2020, "contabilizaram-se quase 50 mil novos registos diretos em .pt, mais 10.423 do que no período homólogo, o que corresponde a um aumento de 26,35%", lê-se no comunicado, que salienta que "o mês de abril foi o que apresentou o maior crescimento face ao ano anterior - 67% -, bem como o maior número de novos domínios".