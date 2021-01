Covid-19

O Governo da Madeira aprovou hoje o recolher obrigatório de segunda a sexta-feira entre 19:00 e as 05:00 e a suspensão das aulas presenciais no 3.º ciclo e no secundário entre quarta-feira e 31 de janeiro.

O executivo regional decidiu manter em vigor, também no âmbito das medidas de contenção da pandemia de covid-19, o recolher obrigatório aos fins de semana entre as 18:00 e as 05:00, anunciado na semana passada.

"Até ao dia 31 de janeiro todas as atividades de natureza industrial, comercial e de serviços na Região Autónoma da Madeira manter-se-ão em funcionamento com os devidos condicionamentos, mas terão, imperativamente, de encerrar às 18:00 durante os dias da semana", anunciou o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, numa comunicação aos jornalistas.