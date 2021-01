Actualidade

O parlamento são-tomense aprovou hoje, na generalidade, com 30 votos a favor o Orçamento Geral do Estado (OGE) e as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021.

Trinta votos favoráveis vieram das bancadas dos partidos que compõem a chamada 'nova maioria' (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata, com 23 deputados, e coligação PCD-UDD-MDFM, com cinco) e dos dois eleitos pelo Movimento de Cidadãos Independentes. Dos 23 deputados da Ação Democrática Independente (ADI, 25 mandatos) que estavam na plenário no ato de votação, 22 votaram contra e um absteve-se.

O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus (MLSTP), disse, no encerramento do debate, que a aprovação do OGE constitui "mais um passo em frente no caminho do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe".