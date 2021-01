Presidenciais

Os eleitores portugueses inscritos no recenseamento em Angola podem votar, para as eleições presidenciais portuguesas, nos dias 23 e 24 de janeiro, nas instalações dos consulados-gerais em Luanda e Benguela, segundo informação oficial.

Os eleitores portugueses inscritos no recenseamento de Luanda poderão votar, presencialmente, nos dias 23 e 24 de janeiro, nas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Luanda (Avenida de Portugal, 50), enquanto os recenseados nas províncias da jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em Benguela, votam nas instalações do mesmo, sediado no Largo do Pioneiro, nº21 em Benguela.

O horário da votação será das 08:00 às 19:00 (hora local).