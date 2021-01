Actualidade

O treinador do Estrela da Amadora, Rui Santos, afirmou hoje que vai manter as ideias já implementadas na formação do Campeonato de Portugal diante do primodivisionário Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

"Se há um segredo, é não mexermos muito e não alterarmos o que está feito. Temos uma ideia e modelo de jogo implantados e não faz sentido alterar tudo por um jogo. Vamos ter uma dificuldade acrescida, porque não consigo adivinhar a equipa que o Benfica vai apresentar amanhã [terça-feira], é provável que haja alguma rotatividade", sublinhou.

Em conferência de imprensa de antevisão, no Estádio José Gomes, na Amadora, palco do encontro da 'prova rainha', Rui Santos manifestou a crença de que "no futebol tudo é possível", pois "cada jogo tem uma dinâmica própria" e "há momentos que fazem com que o jogo caia mais para um lado ou para o outro", lamentando a ausência de público no recinto.