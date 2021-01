Covid-19

Doze idosos do Centro Social e Paroquial de Baguim do Monte, Gondomar, vão ser transferidos esta noite para a Pousada da Juventude do Porto, de forma a ficarem isolados dos utentes que testaram positivo à covid-19 ou apresentam sintomas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, explicou que "a situação foi detetada hoje", após "sinais de alerta" no fim de semana e que "por a instituição não apresentar condições para separar os idosos" foi decidido "em tempo recorde" fazer a transferência.

Em causa está o do Centro Social e Paroquial de Baguim do Monte, localizado no conselho de Gondomar, onde cinco idosos testaram positivo ao novo coronavírus e 10 que apresentam sintomas aguardam o resultado de testes.