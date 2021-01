Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu hoje que não será possível uma imunização de grupo global contra a covid-19 ainda este ano, tendo em conta o tempo necessário para a produção das várias vacinas.

"Mesmo com a proteção dos mais vulneráveis com as vacinas, não atingiremos um nível de imunidade de grupo em 2021. Mesmo que isso aconteça será apenas em alguns países, não em todo o mundo", afirmou Soumya Swaninatha, cientista chefe da OMS.

Em conferência de imprensa virtual a partir de Genebra, a responsável científica da OMS lembrou que "leva tempo para fabricar" as doses necessárias para permitir uma imunidade de grupo global, apelando à "paciência" e à manutenção das medidas de saúde pública que já demonstraram ser eficazes.