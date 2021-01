Covid-19

O Governo timorense defendeu hoje as medidas de prevenção e mitigação da covid-19 que tem vindo a aplicar, incluindo restrições aplicadas no estado de emergência, com a oposição a criticar vários aspetos da implementação, incluindo dos programas económicos.

A situação da covid-19, numa altura em que o país está no seu nono período de 30 dias de estado de emergência, foi hoje debatida no Parlamento Nacional a pedido do maior partido da oposição, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

José Reis, vice-primeiro-ministro, defendeu a necessidade das medidas que têm vindo a ser aplicadas em Timor-Leste desde o início da pandemia para "evitar transmissão comunitária e salvar a vida da população".