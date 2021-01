Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou esta segunda-feira o desbloqueio de 487,5 milhões de dólares (401,3 milhões de euros) para Angola, quando o país enfrenta a pandemia e regista fracas receitas na indústria petrolífera.

O FMI "concluiu hoje [segunda-feira] a quarta revisão do programa económico de Angola, apoiado por um acordo alargado ao abrigo do Mecanismo de Financiamento Alargado", o que "permite um desembolso imediato de (...) 487,5 milhões, elevando o total dos desembolsos ao abrigo do acordo para (...) cerca de três mil milhões [de dólares], pode ler-se no comunicado.

O acordo alargado a três anos para Angola foi aprovado a 07 de dezembro de 2018, no montante de cerca de 3,7 mil milhões de dólares, para restaurar a sustentabilidade externa e fiscal, melhorar a governação, e diversificar a economia para promover um crescimento económico sustentável, liderado pelo setor privado.