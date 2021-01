Covid-19

As autorizações irregulares do Governo timorense a voos entre Darwin e Díli deixaram acumuladas toneladas de carga na cidade australiana, incluindo material médico e medicamentos necessários para a resposta à covid-19, disseram à Lusa fontes conhecedoras da situação.

A situação causou problemas tanto no Laboratório Nacional, que realiza testes à covid-19, e que ficou praticamente sem 'kits' de tests e outro material necessário, como no Hospital Nacional Guido Valadares, onde cirurgias tiveram de ser suspensas por falta de algum material, como bisturis, segundo fontes do Ministério da Saúde.

Além de material médico estão igualmente retidas em Darwin "toneladas de carga privada", incluindo material abrangido por malas diplomáticas e caixas enviadas através de serviços como a empresa DHL.