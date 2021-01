Actualidade

O ex-presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) anunciou hoje a sua candidatura à presidência do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) com o objetivo de "devolver poder e recursos" às suas escolas.

Manuel Castelo Branco, que presidiu ao ISCAC entre 2010 e 2018, acusa o atual presidente do IPC, Jorge Conde, de "tirar meios e visibilidade às escolas e institutos para quase duplicar o orçamento da presidência", situação que pretende reverter se for eleito no sufrágio previsto para maio.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o docente considera que "a concentração de recursos financeiros na presidência do IPC, que quase duplicou nos últimos quatro anos, constitui um enorme desperdício e, sobretudo, um erro".