Actualidade

Nenhuma região de Portugal continental estava, no final de dezembro, em situação de seca meteorológica, o que já não se verificava desde novembro de 2018, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Dados do último boletim climatológico disponível hoje no 'site' do IPMA indicam que terminou a situação de seca fraca que no final de novembro abrangia a região do Minho e Douro Litoral.

No final de dezembro, 50,4% do território estava em situação de chuva fraca, 49,1% normal e 0,5% em chuva moderada.