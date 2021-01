Covid-19

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) admite novos confinamentos na Europa devido ao aumento do número de casos de covid-19 após as festividades de final de ano, defendendo que "quanto mais rapidamente avançarem, melhor".

"Quando se fala em confinamento, na junção das medidas restritivas, está-se basicamente a paralisar a sociedade [...] para conseguir que os números baixem. [...] Somos a favor de existirem restrições claras para reduzir o contacto entre as pessoas, independentemente da forma que assumem", afirma o especialista principal do ECDC para o novo coronavírus e gripe, Pasi Penttinen, em entrevista à agência Lusa.

Numa altura em que Portugal equaciona voltar a um confinamento semelhante ao adotado em abril e maio do ano passado para conter a propagação da covid-19 no país, que atinge novos recordes, o especialista vinca que "todas as medidas que reduzem os contactos entre as pessoas, especialmente em locais movimentados e no interior, são eficazes contra este vírus".