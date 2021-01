Covid-19

O especialista Pasi Penttinen, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), considera que o encerramento de escolas na Europa é a "medida menos eficaz" contra a covid-19, embora admita possíveis efeitos na redução da transmissão.

"Como uma medida isolada, o encerramento de escolas não vai resolver esta pandemia. Se os países decidirem fechar escolas, isso pode ter algum impacto na [quebra da] transmissão, mas não é tão eficaz como muitas das outras medidas", afirma o especialista principal do ECDC para o novo coronavírus e gripe, Pasi Penttinen, em entrevista à agência Lusa.

Numa altura em que Portugal equaciona voltar a um confinamento semelhante ao adotado em abril e maio do ano passado para conter a propagação da covid-19 no país, com a diferença de manter as escolas abertas, Pasi Penttinen insiste que o fecho destes estabelecimentos "não é, modo algum, a medida mais eficaz à disposição".