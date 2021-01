Covid-19

O especialista Pasi Penttinen, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), admite um alívio das restrições para a covid-19 após vacinação dos grupos de risco na União Europeia (UE), pedindo esforços "por mais algum tempo".

"A minha previsão é de que teremos os idosos protegidos por altura do verão em muitos países, nos próximos seis a oito meses, e isto claro elimina parte considerável das consequências graves da doença", afirma o especialista principal do ECDC para o novo coronavírus e gripe, Pasi Penttinen, em entrevista à agência Lusa.

Depois dessa vacinação dos grupos de risco - que inclui também pessoas com patologias graves, profissionais de saúde e funcionários de lares, dependendo dos planos de cada país -, "a equação para calcular as medidas a adotar será muito diferente no período do outono", aponta o especialista.