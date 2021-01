Actualidade

(REPETIÇÃO) Bissau, 12 jan 2021 (Lusa) - O ator e realizador Welket Bungué apresenta, na sexta-feira, em Bissau, o seu novo filme, "Cacheu Cuntum", no âmbito da primeira edição do Bissau Film Meeting, que vai decorrer no centro cultural brasileiro, na capital da Guiné-Bissau.

"O filme que trago aqui, e que será uma antestreia, chama-se 'Cacheu Cuntum' e é um filme 'mobile', captado inteiramente por dispositivos móveis, e que faz a interceção entre a fala de um guia de museu, do Memorial da Escravatura, em Cacheu, e imagens que captei ao longo da minha estadia aqui, em 2019, com o telemóvel", explicou, em entrevista à agência Lusa, Welket Bungué.

Segundo o ator luso-guineense, as imagens evidenciam aquilo que pode ser "uma espécie de juventude promissora da cultura guineense".