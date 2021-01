Actualidade

A organização do Mundial de Fórmula 1 apresentou hoje um calendário revisto para 2021, adiando em uma semana o arranque, no Bahrain, sem qualquer indicação de que Portugal possa acolher uma das 23 provas previstas.

Numa nota publicada no sítio oficial do campeonato, a Liberty Media anunciou o adiamento do arranque da competição para 28 de março, em Sakhir, no Bahrain, devido às restrições de viagens para a Austrália, que deveria acolher a primeira prova do ano, em 21 de março.

O circuito italiano de Imola volta ao calendário, em 18 de abril - e não a 11 como estava inicialmente previsto --, enquanto a organização assume "negociações com o promotor e a autoridades chinesas, sobre o potencial reagendamento da corrida para mais tarde na temporada".