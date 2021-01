Covid-19

A atual situação epidemiológica em comparação com o pico da segunda fase da epidemia é de "maior homogeneidade" e de agravamento, com grande parte do território com incidências superiores a 480 casos por 100 mil habitantes

A análise foi feita por André Peralta, da Direção-Geral da Saúde, numa reunião no Infarmed, em Lisboa, na sessão de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", que foi iniciada pela ministra da Saúde, Marta Temido.

André Peralta fez uma retrospetiva desde a última reunião do Infarmed quando que Portugal estava com "uma situação epidemiológica com uma tendência decrescente, com um pico por volta da terceira semana de novembro, fruto das medidas implementadas.