Actualidade

Os diretores escolares alertam que existem alunos que vivem em zonas onde a TvDigital não chega nem há internet, assim como há escolas onde a banda larga é insuficiente para que as aulas decorram com normalidade.

Alguns alunos do agrupamento de escolas de Ponte da Barca não conseguem aceder às aulas 'online'. Vivem no Parque Nacional da Peneda Gerês, em lugares "muito íngremes, cobertos por montanhas, onde a internet não chega", contou à Lusa Carlos Louro, diretor do agrupamento das escolas da vila.

"Em algumas zonas, nem sequer chega a Televisão Digital Terrestre", acrescentou, lembrando que fica em causa o acesso "a iniciativas meritórias como o #Estudo em Casa", uma espécie de Telescola transmitida diariamente pelo Canal Memória com conteúdos educativos.