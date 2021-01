Covid-19

A adoção de novo confinamento sem o encerramento das aulas presenciais é suficiente para reduzir o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 em Portugal abaixo de 1, explicou hoje o investigador Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Numa apresentação, no âmbito da reunião que junta hoje no infarmed políticos e especialistas em saúde pública, sobre a evolução da incidência e da transmissibilidade do vírus no país ao longo das últimas semanas, na qual se verificou um agravamento acentuado da pandemia de covid-19, o epidemiologista avisou para as consequências de não se tomarem de imediato medidas para travar o ritmo de transmissão, cujo Rt nacional está atualmente em 1,22.

"Se não fizermos nada, mantendo-se o Rt atual, o número de casos e hospitalizações vai continuar a aumentar de forma exponencial. Se implementarmos essas medidas por duas semanas, o Rt volta a aproximar-se de 1. Se for por um mês, já se começa a ver uma redução em todos os cenários. Quanto maior for o confinamento, maior será a redução da transmissão", sublinhou.