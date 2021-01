Covid-19

A companhia Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) anunciou hoje o fim da operação que ligava Maputo e Lisboa devido à pandemia do novo coronavírus.

"O voo manteve-se até a data, conforme o programado, mas não foi estendido, devido à situação da pandemia da covid-19 na Europa e noutros países do mundo", refere uma nota da LAM.

A operação, que era feita em parceria com a empresa portuguesa Hi Fly, foi reintroduzida em julho e tinha um prazo de seis meses, estando previsto que terminasse oficialmente no dia 15 de janeiro.