UE/Presidência

Uma delegação da Comissão Europeia liderada por Von der Leyen visitará Portugal na sexta-feira, no quadro da presidência portuguesa do Conselho da UE, apesar do anunciado confinamento mais rígido devido à covid-19, confirmou hoje o porta-voz do executivo comunitário.

Questionado sobre se é "prudente" a deslocação de vários membros do colégio da Comissão a Lisboa no atual contexto de agravamento da situação epidemiológica da covid-19 na Europa, e que vai levar inclusivamente à restauração de um confinamento mais rígido em Portugal previsivelmente já a partir de quinta-feira, o porta-voz da Comissão lembrou que "precisamente devido à situação sanitária, o número de membros do colégio que viajarão para Portugal foi reduzido e a delegação será por isso uma pequena delegação".

"E, obviamente, estamos a trabalhar com os nossos anfitriões portugueses para assegurar que a visita decorrerá tendo em conta e respeitando o distanciamento social e todas as outras medidas sanitárias adequadas face à situação", completou Eric Mamer.