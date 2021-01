5G

A presidente da Autoridade da Concorrência (AdC) afirmou hoje que o regulamento do leilão do 5G "requer alguma discriminação positiva" para que haja novos entrantes, tendo em conta as atuais condições do mercado português.

Margarida Matos Rosa falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da audição da entidade reguladora sobre o regulamento do leilão do 5G a requerimento do CDS-PP.

O regulamento do leilão "deve prever mecanimos para que seja fomentada a entrada de novos operadores", disse a presidente da AdC, salientando que, tendo em conta as condições do mercado português, "requer alguma discriminação positiva para novos entrantes".